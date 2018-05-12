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09:13 (мск), источник: Восток Медиа

Совладельцам ДВМП братьям Магомедовым предъявили официальное обвинение

МВД России предъявило обвинение братьям Магомедовым. Владельцев группы «Сумма», являющейся одним из основных акционеров транспортной группы FESCO, подозревают в организации преступного сообщества для хищения бюджетных денег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: AP 2018

По официальной информации МВД России, расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при исполнении государственных контрактов продолжается.

Следственный департамент МВД предъявил экс-президенту ХК «Адмирал» Зиявудину Магомедову обвинения по трём статьям (159, 160 и 210 статьи Уголовного кодекса). Речь идёт о мошенничестве, особо крупных растратах и организации преступного сообщества соответственно. У его брата — Магомеда Магомедова — помимо этих же статей значится обвинение по 222 статье УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. Третий фигурант дела Артур Максидов обвиняется только по двум статьям («мошенничество» и «организация преступного сообщества»).

«Установлено, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний “Сумма”. В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», скандальное задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова прошло в конце марта 2018 года. В офисе Владивостокского морского торгового порта также проводились следственные действия.

Группа «Сумма» является основным из акционеров транспортной группы FESCO. Зиявудин Магомедов до декабря 2017 года входил в руководящий состав совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство». По последним данным, группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга FESCO. Также Зиявудин Магомедов с 2015 по декабрь 2017-го занимал пост президента приморского хоккейного клуба «Адмирала», компания и по сей день активно спонсирует команду.

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