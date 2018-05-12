Совладельцам ДВМП братьям Магомедовым предъявили официальное обвинение

Источник: AP 2018

По официальной информации МВД России, расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при исполнении государственных контрактов продолжается.

Следственный департамент МВД предъявил экс-президенту ХК «Адмирал» Зиявудину Магомедову обвинения по трём статьям (159, 160 и 210 статьи Уголовного кодекса). Речь идёт о мошенничестве, особо крупных растратах и организации преступного сообщества соответственно. У его брата — Магомеда Магомедова — помимо этих же статей значится обвинение по 222 статье УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. Третий фигурант дела Артур Максидов обвиняется только по двум статьям («мошенничество» и «организация преступного сообщества»).

«Установлено, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний “Сумма”. В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», скандальное задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова прошло в конце марта 2018 года. В офисе Владивостокского морского торгового порта также проводились следственные действия.