Мужчина без вести пропал в Хабаровском районе

Источник: Губерния онлайн

23 апреля житель села Тополево в Хабаровском районе Илез Аушев ушел из дома и не вернулся. Родственники 27-летнего мужчины забили тревогу сразу после его исчезновения. Сейчас сельчанина ищут брат, отец, друзья, полицейские и волонтеры, сообщает портал «Губерния».

По просьбе родственников волонтеры пока не раскрывают подробности спасательной операции, однако корреспонденту портала стало известно, что пропавшего ищут далеко за пределами краевого центра.

В последний раз Илеза Аушева видели в Тополево. В день пропажи он был одет в белую футболку, серую куртку, спортивные черные штаны, кожаные мокасины.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные. Носит очки.