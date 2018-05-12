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18:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Напавшего на 11-летнюю школьницу ищут в Ангарске

Полицейские Ангарска объявили вознаграждение за помощь в розыске подозреваемого в нападении на 11-летнюю школьницу.

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Всё случилось 3 мая в 13-м микрорайоне города. Мужчина подкараулил девочку в подъезде и совершил насильственные действия сексуального характера. Следком возбудил уголовное дело. На вид подозреваемому 20−25 лет, рост 165 см, смуглая кожа, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. Если вы узнали его, звоните по телефонам, которые сейчас на экране.

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