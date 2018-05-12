Напавшего на 11-летнюю школьницу ищут в Ангарске

Всё случилось 3 мая в 13-м микрорайоне города. Мужчина подкараулил девочку в подъезде и совершил насильственные действия сексуального характера. Следком возбудил уголовное дело. На вид подозреваемому 20−25 лет, рост 165 см, смуглая кожа, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. Если вы узнали его, звоните по телефонам, которые сейчас на экране.