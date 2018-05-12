Ночные гонки в Иркутске обошлись пьяным су-шефу и диджею в 400 000 рублей

— Потом куда поехали?

— А потом не знаю, куда поехали, но приехали до «Рублёва».

Приехали так, что во втором числу ночи восьмого мая снесли дорожный знак и входную группу в иркутский торговый центр «Рублёв». Несмотря на серьёзные повреждения машины, двое молодых людей скрылись с места происшествия. Но от правосудия сбежать не удалось. Помогли охранники ЧОПа, которые дежурили неподалёку.

— Мы проехались и увидели, что разбитый автомобиль стоит во дворе. Возле него находились двое молодых людей в нетрезвом виде. Мы их решили подозвать, один стал убегать, один остался. Одного мы догнали и задержали доставили их в ОП-5 — отделение полиции, — говорит сотрудник охранного предприятия Александр Лещенко.

Выяснились, нарушители — работники развлекательных учреждений. 25-летний водитель — су-шеф одного из ресторанов. А его 27-летний приятель — диджей. В тот вечер они устроили домашнее застолье, как водится, со спиртным:

— Я находился на пассажирском сиденье в «Тойоте-Целике», которая врезалась в ТЦ «Рублев».

— Употребляли до этого алкоголь?

— Я — да.

— А водитель?

— Водитель тоже.

Проходить освидетельствование водитель отказался. В его действиях полицейские нашли сразу несколько нарушений, среди которых — оставление места ДТП, отсутствие страховки и запрещённая тонировка.

— Сотрудники полиции провели всестороннюю проверку, водитель привлечён к административной ответственности по ряду правонарушений. Он был помещен в спецприемник на двое суток по решению суда, а также лишен водительских прав сроком на один год, — говорит сотрудник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Иванов.