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18:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Ночные гонки в Иркутске обошлись пьяным су-шефу и диджею в 400 000 рублей

Ночная гонка обернулась для двух жителей областного центра почти полумиллионным долгом. Они на полном ходу врезались в фасад торгового центра «Рублёв». При этом сами лихачи не пострадали.

— Потом куда поехали?
— А потом не знаю, куда поехали, но приехали до «Рублёва».

Приехали так, что во втором числу ночи восьмого мая снесли дорожный знак и входную группу в иркутский торговый центр «Рублёв». Несмотря на серьёзные повреждения машины, двое молодых людей скрылись с места происшествия. Но от правосудия сбежать не удалось. Помогли охранники ЧОПа, которые дежурили неподалёку.

— Мы проехались и увидели, что разбитый автомобиль стоит во дворе. Возле него находились двое молодых людей в нетрезвом виде. Мы их решили подозвать, один стал убегать, один остался. Одного мы догнали и задержали доставили их в ОП-5 — отделение полиции, — говорит сотрудник охранного предприятия Александр Лещенко.

Выяснились, нарушители — работники развлекательных учреждений. 25-летний водитель — су-шеф одного из ресторанов. А его 27-летний приятель — диджей. В тот вечер они устроили домашнее застолье, как водится, со спиртным:

— Я находился на пассажирском сиденье в «Тойоте-Целике», которая врезалась в ТЦ «Рублев».
— Употребляли до этого алкоголь?
— Я — да.
— А водитель?
— Водитель тоже.

Проходить освидетельствование водитель отказался. В его действиях полицейские нашли сразу несколько нарушений, среди которых — оставление места ДТП, отсутствие страховки и запрещённая тонировка.

— Сотрудники полиции провели всестороннюю проверку, водитель привлечён к административной ответственности по ряду правонарушений. Он был помещен в спецприемник на двое суток по решению суда, а также лишен водительских прав сроком на один год, — говорит сотрудник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Иванов.

Также в спецприёмнике провёл время и пассажир «Тойоты». Приятелям было что обсудить. В первую очередь — как возмещать ущерб торговому центру. Ночные гонки предварительно обойдутся в 400 000 рублей.

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