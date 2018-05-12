Красноярские следователи ищут подростков, осквернивших памятник
В действиях молодых людей правоохранители увидели признаки «реабилитации нацизма».
В действиях молодых людей правоохранители увидели признаки «реабилитации нацизма».
В следственном комитете заинтересовались подростками, укравшими гвоздику с памятника в Красноярске.
Напомним, что молодые люди сами опубликовали в соцсетях видео неудачной «шутки». На кадрах видно, что парень берет с монумента «Журавли моей славы» гвоздику и дарит её девушке. На следующем кадре подростки едут в автобусе и нюхают украденный с монумента цветок. При этом девушка уточняет, что цветок пахнет «прахом».
Инцидент привлёк внимание следователей, в действиях подростков они увидели признаки «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК РФ). Кстати, санкции указанной статьи предусматривают до 300 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 3 лет. В Следкоме уже начата доследственная проверка по факту осквернения памятника ветеранам Великой Отечественной войны.