На одной из птичьих ферм в Приморье зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Вирус опасен и для человека.
Вирус опасен и для человека.
В поселке Новым Надеждинского района в образцах трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» выявлен вирус птичьего гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
В настоящее время специалисты проводят мероприятия по борьбе с гриппом птиц. Стоит отметить, что гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.
Домашняя птица может заразиться от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной голуби, вороны, воробьи и др.). Источник заражения человека больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например кошек.
Человек может заразиться
Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого, наиболее эффективная мера вакцинация птицы.
Специалисты просят приморцев, не покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли.