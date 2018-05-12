Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убрать Польшу с пути: Россия сделала Китаю выгодное предложение
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:01 (мск), источник: VLADNEWS

На одной из птичьих ферм в Приморье зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Вирус опасен и для человека.

В поселке Новым Надеждинского района в образцах трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» выявлен вирус птичьего гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по борьбе с гриппом птиц. Стоит отметить, что гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.

Домашняя птица может заразиться от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной голуби, вороны, воробьи и др.). Источник заражения человека больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например кошек.

К симптомам заболевания относятся угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечаются затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.

Человек может заразиться воздушно-капельным путём, а также через принятие пищи мяса больной птицы.

Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого, наиболее эффективная мера вакцинация птицы.

Специалисты просят приморцев, не покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли.

Все новости региона
 На следующей неделе в Приморье потеплеет до +32 °С ...
Подводные роботы «захватили» Владивосток ...
Госдеп назвал незаконной российскую поставку помощи в Донбасс
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод
От ABBA до Кончиты. Кого запомнили из победителей «Евровидения»
За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь