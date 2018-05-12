На одной из птичьих ферм в Приморье зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В поселке Новым Надеждинского района в образцах трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» выявлен вирус птичьего гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по борьбе с гриппом птиц. Стоит отметить, что гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.

Домашняя птица может заразиться от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной голуби, вороны, воробьи и др.). Источник заражения человека больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например кошек.

К симптомам заболевания относятся угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечаются затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.

Человек может заразиться воздушно-капельным путём, а также через принятие пищи мяса больной птицы.

Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого, наиболее эффективная мера вакцинация птицы.