«Стучался не зря»: отец убитой в Могилеве женщины доволен приговором ВС

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Отец убитой в Могилеве Светланы Поддубской доволен приговором, который вынес преступнику Верховный суд, передает корреспондент Sputnik.

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Верховный суд Беларуси в пятницу огласил приговор по громкому делу об убийстве женщины в Могилеве. Сначала суд обвиняемого Юрия Иванова оправдал, однако позже к ситуации подключился президент — как признавался глава государства, он раскрыл дело за вечер. Позже дело пересмотрел Верховный суд.

Леонид Яковлевич Слепнев, отец убитой женщины, в день оглашения приговора Иванову не поехал в Минск, остался в Могилеве. Отец девушки не видел его восемь лет и сейчас не хотел смотреть на того, кто виновен в смерти его единственной дочери.

Как рассказал мужчина, он был уверен, что справедливость должна была восторжествовать. В том, что на этот раз обвиняемому дадут срок, он не сомневался.

«Он наглый тогда ходил по суду. Он надеялся на полную безнаказанность. Потому что при первом рассмотрении шла ложь, фальсификация. Он думал, что опять откупится. Наконец-то поставлена точка. 21 год в колонии — приговор справедливый, безусловно. Я доволен. Я во многие инстанции стучался и не зря. Фактам дана объективная оценка», — поделился со Sputnik Леонид Яковлевич.

В день убийства дочери отец был на работе. Когда сообщили, вспоминает, это был ужас. От переживания во время судебных заседаний в Могилеве начались проблемы со здоровьем. Жена Леонида Яковлевича после убийства дочери прожила всего четыре года.

«Когда судья в Могилеве сказала “оправдать”, мы не поверили. Она спокойно ушла на пенсию, а нам нужна была правда. Я девять лет переживал все это. Я благодарен президенту и тем людям, которые по его поручению помогли возобновить дело. Они скрупулезно отнеслись. Спасибо», — рассказал собеседник Sputnik.

Леониду Яковлевичу сейчас 74 года. Он по-прежнему живет на улице Крупской, напротив коттеджа, где проживала его дочь. Каждый день видится с внуками — детьми Светланы Поддубской.

«Она была трудоголик. Грядками занималась. Вот огород сейчас нужно сажать. Теперь все самому», — подытожил Леонид Яковлевич.