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08:56 (мск), источник: VLADNEWS

Такси залетело под автомобиль дорожной службы во Владивостоке

Подробности устанавливаются.

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Во Владивостоке произошло с серьезное ДТП с участием такси и дорожной техники, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Луговая.

Автомобиль такси, двигавшийся на большой скорости, залетел под автомобиль дорожной службы.

В результате происшествия, автомобиль такси получил серьёзные повреждения.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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