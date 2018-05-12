Такси залетело под автомобиль дорожной службы во Владивостоке
Подробности устанавливаются.
Подробности устанавливаются.
Во Владивостоке произошло с серьезное ДТП с участием такси и дорожной техники, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло в районе улицы Луговая.
Автомобиль такси, двигавшийся на большой скорости, залетел под автомобиль дорожной службы.
В результате происшествия, автомобиль такси получил серьёзные повреждения.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.