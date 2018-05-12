Житель Владивостока с наркотиками выдал себя полицейским внезапным бегством

Жителю Владивостока грозит до четырёх лет в колонии за хранение и перевозку наркотиков. 34-летний мужчина сам выдал себя полиции необычным поведением.

«Во время несения службы на улице Чапаева сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое молодых людей. В момент проверки документов пассажир внезапно выбежал из автомобиля и попытался скрыться. Полицейские задержали молодого человека, у которого в носке обнаружили пакетик с порошкообразным веществом», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Они изъяли вещество и направили его на экспертизу. Исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой свыше двух граммов.