Житель Владивостока с наркотиками выдал себя полицейским внезапным бегством
Сотрудники полиции остановили автомобиль для обычной проверки документов, пассажир неожиданно попытался сбежать.
Сотрудники полиции остановили автомобиль для обычной проверки документов, пассажир неожиданно попытался сбежать.
Жителю Владивостока грозит до четырёх лет в колонии за хранение и перевозку наркотиков. 34-летний мужчина сам выдал себя полиции необычным поведением.
«Во время несения службы на улице Чапаева сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое молодых людей. В момент проверки документов пассажир внезапно выбежал из автомобиля и попытался скрыться. Полицейские задержали молодого человека, у которого в носке обнаружили пакетик с порошкообразным веществом», — рассказали в
На место происшествия вызвали
В отделе полиции задержанный житель Хасанского района сознался в преступлении. Теперь полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.