В Красноярске стая бездомных собак напала на школьницу

Очередной случай нападения бездомных собак на человека произошел в «Солнечном». На этот раз стая накинулась на девочку, которая, по словам очевидцев, находилась во дворе дома по улице 60 лет образования СССР, 45. Четыре озверевшие дворняги накинулись на ребенка, но прохожим с трудом удалось отбить ее у животных. Школьница отделалась испугом.

Возмущенные горожане обсуждают инцидент в соцсетях. Примечательно, что находятся люди, готовые если не оправдать ситуацию в целом, то очевидно переложить ответственность на пострадавшего человека. «Да что вы делаете такое, что они на вас нападают?!» — недоумевает одна из горожанок. Дескать, чтобы напали, надо, наверное, ветчиной пахнуть. Не надо. В такой ситуации может оказаться любой случайный прохожий. А истинная причина проблемы в другом, считают зоозащитники.