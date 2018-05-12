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18:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске стая бездомных собак напала на школьницу

Девочку с трудом отбили прохожие.

Очередной случай нападения бездомных собак на человека произошел в «Солнечном». На этот раз стая накинулась на девочку, которая, по словам очевидцев, находилась во дворе дома по улице 60 лет образования СССР, 45. Четыре озверевшие дворняги накинулись на ребенка, но прохожим с трудом удалось отбить ее у животных. Школьница отделалась испугом.

Возмущенные горожане обсуждают инцидент в соцсетях. Примечательно, что находятся люди, готовые если не оправдать ситуацию в целом, то очевидно переложить ответственность на пострадавшего человека. «Да что вы делаете такое, что они на вас нападают?!» — недоумевает одна из горожанок. Дескать, чтобы напали, надо, наверное, ветчиной пахнуть. Не надо. В такой ситуации может оказаться любой случайный прохожий. А истинная причина проблемы в другом, считают зоозащитники.

— Я хочу показать тех, кто реально повинен в появлении агрессивных стай, — это плодильщики! Вот не уследили за сукой, про «стерилку», как в средневековье, знать не знали — выводок дворни в итоге получен. Дикость… Начинайте с первопричины, — выразила мнение представитель зоозащитной организации «Хатико» Екатерина Камленок.

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