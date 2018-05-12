В Костанае девушка выпала из окна 9-го этажа
Девушка выпала с 9 этажа в Костанае, передает alau.kz.
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Девушка выпала с 9 этажа в Костанае, передает alau.kz.
Пострадавшую доставили в Костанайскую городскую больницу. Информацию подтвердил заведующий травматологическим отделением медучреждения Марал Абилкасымов.
«Она упала с 9 этажа. Соседи вызвали скорую. Её доставили к нам. У нее уже была клиническая смерть. Она умерла у нас в больнице. Была констатирована смерть», — сообщил Марал Абилкасымов.
По данному факту отправлен запрос в