Два человека стали заложниками горящей квартиры во Владивостоке

Во Владивостоке произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улицы Завойко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 19:30, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчёты, которые приступили к тушению.

Было установлено, что горела одна из комнат, а в горящей квартире находятся два человека, которых брандмейстеры незамедлительно вывели на улицу при помощи спасустройств.

В результате пожара никто не пострадал.

В 19.38 пожар был локализован, в 20.26 — полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.