Два человека стали заложниками горящей квартиры во Владивостоке
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
Во Владивостоке произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, расположенного на улицы Завойко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в 19:30, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчёты, которые приступили к тушению.
В результате пожара никто не пострадал.
В 19.38 пожар был локализован, в 20.26 — полностью ликвидирован.
Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.
По сигналу на место происшествия прибыли 16 человек личного состава и 4 единицы техники.