Грузовик столкнулся с автобусом на трассе Алматы -Екатеринбург

На пересечении улицы Каршоссе и республиканской трассы, на выезде из города металлургов автобус столкнулся с грузовиком марки КамАЗ, сообщает BNews.kz.

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По словам очевидцев, один из пассажиров автобуса от столкновения вылетел через лобовое стекло.

«По факту автодорожного происшествия, случившегося на дороге Темиртау — Караганда в данный момент проводится досудебное расследование по статье 345 часть 1 УК РК. 44 -летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, выполняя маневр налево, совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 47-летнего водителя.



В результате аварии кондуктор автобуса и 77- летняя пенсионерка с различными травмами госпитализированы в больницу. Назначены все соответствующие экспертизы, проводится расследование», — сообщил представитель пресс-службы ДВД Бакытжан Кудияров.