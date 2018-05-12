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08:25 (мск), источник: 365info.kz

Грузовик столкнулся с автобусом на трассе Алматы -Екатеринбург

КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, два человека госпитализированы.

На пересечении улицы Каршоссе и республиканской трассы, на выезде из города металлургов автобус столкнулся с грузовиком марки КамАЗ, сообщает BNews.kz.

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По словам очевидцев, один из пассажиров автобуса от столкновения вылетел через лобовое стекло.

«По факту автодорожного происшествия, случившегося на дороге Темиртау — Караганда в данный момент проводится досудебное расследование по статье 345 часть 1 УК РК. 44 -летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, выполняя маневр налево, совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 47-летнего водителя.

В результате аварии кондуктор автобуса и 77- летняя пенсионерка с различными травмами госпитализированы в больницу. Назначены все соответствующие экспертизы, проводится расследование», — сообщил представитель пресс-службы ДВД Бакытжан Кудияров.

«Скорая» доставила пострадавших в больницу, где врачи оказали им необходимую помощь.

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