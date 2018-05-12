Житель Красноярска вышел на перекур и выпал с балкона пятого этажа

В доме на Менжинского, 12 накануне произошла трагедия: мужчина выпал с собственного балкона, который находится на пятом этаже многоквартирника. Отметим, что это в среднем около 15 метров высоты. Как и почему упал с балкона мужчина — предстоит выяснить правоохранителям.

Однако, по информации полицейских, известно, что в момент падения он был в нетрезвом состоянии и, по-видимому, вышел на балкон, чтобы покурить. Шокированные происшествием соседи вызвали «скорую помощь», и когда медики прибыли, пострадавший был еще жив. Однако спасти его все же не удалось: по дороге в больницу мужчина скончался от травм.