Житель Красноярска вышел на перекур и выпал с балкона пятого этажа
Выжить мужчине не удалось.
Выжить мужчине не удалось.
В доме на Менжинского, 12 накануне произошла трагедия: мужчина выпал с собственного балкона, который находится на пятом этаже многоквартирника. Отметим, что это в среднем около 15 метров высоты. Как и почему упал с балкона мужчина — предстоит выяснить правоохранителям.
Однако, по информации полицейских, известно, что в момент падения он был в нетрезвом состоянии и,
Добавим, что это не первый случай в Красноярске за последнее время. В конце апреля мужчина выпал с 10 этажа высотки в Советском районе, когда отбивался от полицейских. Предварительно он ворвался в квартиру и разбил там несколько стеклопакетов, а увидев полицию, пытался сбежать через балкон и повис. Полицейские старались втянуть мужчину в квартиру, но тот начал вырываться и погиб, сорвавшись вниз.