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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае автолюбитель насмерть сбил пешехода

В результате аварии у мужчины оторвало ногу.

В Хабаровском крае накануне ночью произошло страшное дорожно — транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Авария случилась в Николаевске -на- Амуре на пересечении улиц Луначарского и Кантера, об этом сетевому изданию PROkhab.ru сообщили местные жители.

Они также рассказали, что автолюбитель ехал на огромной скорости и не заметил пешехода, который находился на проезжей части. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия, еще до приезда кареты скорой помощи. Очевидцы также поделились ужасающими подробностями, они уточнили, что удар при столкновении был настолько сильным, что у пострадавшего оторвало ногу.

Вместе с врачами на место аварии приехали и сотрудники ГИБДД. Сейчас они разбираются в обстоятельствах случившегося. Каких-либо комментариев по данному факту они пока не дают.

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