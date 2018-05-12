В Хабаровском крае автолюбитель насмерть сбил пешехода

В Хабаровском крае накануне ночью произошло страшное дорожно — транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Авария случилась в Николаевске -на- Амуре на пересечении улиц Луначарского и Кантера, об этом сетевому изданию PROkhab.ru сообщили местные жители.

Они также рассказали, что автолюбитель ехал на огромной скорости и не заметил пешехода, который находился на проезжей части. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия, еще до приезда кареты скорой помощи. Очевидцы также поделились ужасающими подробностями, они уточнили, что удар при столкновении был настолько сильным, что у пострадавшего оторвало ногу.