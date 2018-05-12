Разыскиваемый за многомиллионную кражу мужчина экстрадирован из Украины в РК
Кайрат Оразбеков причастен к похищению 23 миллионов тенге два года назад.
Кайрат Оразбеков причастен к похищению 23 миллионов тенге два года назад.
АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Находившийся в международном розыске мужчина был экстрадирован из Украины в Казахстан, сообщила
По информации надзорного ведомства, Кайрата Оразбекова экстрадировали сотрудники Генпрокуратуры совместно с Интерполом Казахстана.
Оразбеков разыскивался ДВД Астаны за совершение кражи в группе лиц по предварительному сговору в 2016 году. Сумма причиненного ущерба превышает 23 миллиона тенге.
После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
В настоящее время Оразбеков водворен в следственный изолятор Астаны.