Разыскиваемый за многомиллионную кражу мужчина экстрадирован из Украины в РК

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Находившийся в международном розыске мужчина был экстрадирован из Украины в Казахстан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.

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По информации надзорного ведомства, Кайрата Оразбекова экстрадировали сотрудники Генпрокуратуры совместно с Интерполом Казахстана.

Оразбеков разыскивался ДВД Астаны за совершение кражи в группе лиц по предварительному сговору в 2016 году. Сумма причиненного ущерба превышает 23 миллиона тенге.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.