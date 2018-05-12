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08:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Разыскиваемый за многомиллионную кражу мужчина экстрадирован из Украины в РК

Кайрат Оразбеков причастен к похищению 23 миллионов тенге два года назад.

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Находившийся в международном розыске мужчина был экстрадирован из Украины в Казахстан, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.

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По информации надзорного ведомства, Кайрата Оразбекова экстрадировали сотрудники Генпрокуратуры совместно с Интерполом Казахстана.

Оразбеков разыскивался ДВД Астаны за совершение кражи в группе лиц по предварительному сговору в 2016 году. Сумма причиненного ущерба превышает 23 миллиона тенге.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Оразбеков водворен в следственный изолятор Астаны.

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