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08:19 (мск), источник: Kazinform

Дорогу затопило в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области затопило участок дороги «Коргалжын-Арыкты», — передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: ya62.ru

«11 мая в 20.20 в Коргалжынском районе в связи с поступлением воды с устья реки Нура и поднятием уровня воды на озере Уялы-Шалкар произошел перелив через дорожное полотно на 45 километре автодороги областного значения «Коргалжын-Арыкты», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ширина перелива составила 10 метров, глубина — 5−10 сантиметров.

Угрозы населенным пунктам нет. Обьезд осуществляется через полевую дорогу. Установлены предупреждающие знаки.

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