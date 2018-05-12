Дорогу затопило в Акмолинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области затопило участок дороги «Коргалжын-Арыкты», — передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области затопило участок дороги «Коргалжын-Арыкты», — передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«11 мая в 20.20 в Коргалжынском районе в связи с поступлением воды с устья реки Нура и поднятием уровня воды на озере
В ведомстве уточнили, что ширина перелива составила 10 метров, глубина — 5−10 сантиметров.
Угрозы населенным пунктам нет. Обьезд осуществляется через полевую дорогу. Установлены предупреждающие знаки.