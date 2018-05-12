Дорогу затопило в Акмолинской области

«11 мая в 20.20 в Коргалжынском районе в связи с поступлением воды с устья реки Нура и поднятием уровня воды на озере Уялы-Шалкар произошел перелив через дорожное полотно на 45 километре автодороги областного значения «Коргалжын-Арыкты», — говорится в сообщении.