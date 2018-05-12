В Новосибирске ищут родственников дезориентированной женщины
Пенсионерку обнаружили в Октябрьском районе.
Пенсионерку обнаружили в Октябрьском районе.
Добровольный
— Найдена пожилая женщина, о себе ничего не помнит. Если вам
Волонтеры отмечают, что пенсионерка была найдена в Октябрьском районе недалеко от улицы Грибоедова.
Если вы обладаете
Также в Новосибирске продолжаются поиски 42-летней Светланы Желтиковой, которая исчезла около восьми вечера 10 мая в Кировском районе недалеко от Новосибирской областной клинической больницы. Ее рост около 160 сантиметров, глаза карие, а волосы черные. Она было одета в черную куртку, коричневую юбку, кроссовки и красный берет.