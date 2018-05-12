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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ищут родственников дезориентированной женщины

Пенсионерку обнаружили в Октябрьском районе.

Источник: поисковый отряд "Маяк"

Добровольный поисково-спасательный отряд «Маяк» опубликовал в своей группе просьбу к жителям Новосибирска:

— Найдена пожилая женщина, о себе ничего не помнит. Если вам что-либо известно о данной женщине, позвоните на горячую линию отряда, — говорится в публикации.

Волонтеры отмечают, что пенсионерка была найдена в Октябрьском районе недалеко от улицы Грибоедова.

Если вы обладаете какой-либо информацией о личности женщины или являетесь ее знакомым или родственником, отряд просит позвонить на горячую линию: 8−951−393−09−11.

Также в Новосибирске продолжаются поиски 42-летней Светланы Желтиковой, которая исчезла около восьми вечера 10 мая в Кировском районе недалеко от Новосибирской областной клинической больницы. Ее рост около 160 сантиметров, глаза карие, а волосы черные. Она было одета в черную куртку, коричневую юбку, кроссовки и красный берет.

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