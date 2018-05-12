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09:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожарные спасли 200 животных из горящего коровника в пригороде Хабаровска

На тушение фермы у огнеборцев ушло около шести часов.

В Хабаровском районе накануне вечером произошел пожар на ферме, которая расположена в поселке Осиновая речка на улице Амурская. Возгорание случилось в переходе между двумя коровниками, построенными из бруса. Внутри помещений находились около 200 животных. Подарные незамедлительно выехали на место происшествия.

— К месту горения подали стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше и защитить соседние постройки. Помещение использовалось как коровник для телят, в ходе тушения были эвакуированы 200 животных, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пожар огнеборцам удалось лишь спустя два часа, еще примерно через четыре часа возгорание ликвидировали полностью. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Люди и животные не пострадали. Сейчас сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину случившегося.

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