Пожарные спасли 200 животных из горящего коровника в пригороде Хабаровска
На тушение фермы у огнеборцев ушло около шести часов.
На тушение фермы у огнеборцев ушло около шести часов.
В Хабаровском районе накануне вечером произошел пожар на ферме, которая расположена в поселке Осиновая речка на улице Амурская. Возгорание случилось в переходе между двумя коровниками, построенными из бруса. Внутри помещений находились около 200 животных. Подарные незамедлительно выехали на место происшествия.
— К месту горения подали стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше и защитить соседние постройки. Помещение использовалось как коровник для телят, в ходе тушения были эвакуированы 200 животных, — сообщили в
Локализовать пожар огнеборцам удалось лишь спустя два часа, еще примерно через четыре часа возгорание ликвидировали полностью. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Люди и животные не пострадали. Сейчас сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину случившегося.