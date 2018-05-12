Пожарные спасли 200 животных из горящего коровника в пригороде Хабаровска

В Хабаровском районе накануне вечером произошел пожар на ферме, которая расположена в поселке Осиновая речка на улице Амурская. Возгорание случилось в переходе между двумя коровниками, построенными из бруса. Внутри помещений находились около 200 животных. Подарные незамедлительно выехали на место происшествия.

— К месту горения подали стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше и защитить соседние постройки. Помещение использовалось как коровник для телят, в ходе тушения были эвакуированы 200 животных, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.