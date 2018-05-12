Полиция: в Краснодаре драку устроили глухонемые мужчины

«В 21:00 в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе жилой многоэтажки, расположенной на улице Ставропольской 153/3. Очевидцы сообщили о том, что двое мужчин избили третьего, а также выстрели в его сторону из аэрозольного пистолета. При этом дебоширы на требования случайных очевидцев не реагировали, после чего скрылись», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.