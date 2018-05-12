Полиция: в Краснодаре драку устроили глухонемые мужчины
Стали известны подробности драки, которая произошла на улице Ставропольской вечером 11 мая.
Стали известны подробности драки, которая произошла на улице Ставропольской вечером 11 мая.
«В 21:00 в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе жилой многоэтажки, расположенной на улице Ставропольской 153/3. Очевидцы сообщили о том, что двое мужчин избили третьего, а также выстрели в его сторону из аэрозольного пистолета. При этом дебоширы на требования случайных очевидцев не реагировали, после чего скрылись», — рассказал
Через 10 минут сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались глухонемые граждане, как и сам пострадавший.
«Аэрозольный пистолет изъяли, все участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, ранее оппоненты знакомы не были, конфликт произошел якобы
По факту драки проводится проверка.