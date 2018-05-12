В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

Источник: Reuters

Информация об отключении водоснабжения в жилых домах в Коминтерновском районе Воронежа поступила в 22.10 мск пятницы. По данным «Росводоканла Воронежа», произошла утечка на водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе дома № 48"б по улице Владимира Невского. Без холодного водоснабжения остались жители 15 и 16 кварталов Северного микрорайона города. Там расположены порядка 30 домов от девяти этажей и выше, в которых проживает несколько тысяч человек. Водоснабжение планировалось восстановить утром в субботу.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. Начато заполнение системы водой», — говорится в сообщении.

По данным «Росводоканала Воронежа», к заполнению сетей приступили в 7.00 мск.