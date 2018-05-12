Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10:16 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

Специалисты «Росводоканала Воронежа» устранили утечку на трубопроводе, которая оставила без холодного водоснабжения два квартала Северного микрорайона Воронежа с населением в несколько тысяч человек, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

Источник: Reuters

Информация об отключении водоснабжения в жилых домах в Коминтерновском районе Воронежа поступила в 22.10 мск пятницы. По данным «Росводоканла Воронежа», произошла утечка на водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе дома № 48"б по улице Владимира Невского. Без холодного водоснабжения остались жители 15 и 16 кварталов Северного микрорайона города. Там расположены порядка 30 домов от девяти этажей и выше, в которых проживает несколько тысяч человек. Водоснабжение планировалось восстановить утром в субботу.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. Начато заполнение системы водой», — говорится в сообщении.

По данным «Росводоканала Воронежа», к заполнению сетей приступили в 7.00 мск.

За неделю это уже третья крупная авария на водопроводных сетях Воронежа. В Советском районе дважды — с 4 по 6 мая и 8 мая — без воды оставались жители трех микрорайонов города — Придонского, Подклетного и Нового. Тогда в зону отключения попали более 1,7 тысячи жилых домов с населением 26,6 тысячи человек, в том числе 4,4 тысячи детей, две школы и пять детских садов.

Все новости региона
 В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей
В Воронеже прорвало трубопровод, у жителей двух кварталов города нет воды
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
От ABBA до Кончиты. Кого запомнили из победителей «Евровидения»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь