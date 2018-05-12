Маршрутчик протаранил машину конкурента с пассажирами в Златуосте

Инцидент произошел в пятницу, 11 мая, на улице Ленина в Златоусте. В социальных сетях о нем рассказали свидетели происшествия.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 31 врезался в «газель» № 20 прямо на остановке. Причем, в обеих машинах сидели пассажиры. Удар оказался щадящим. Железо у двух машин, конечно, покорежило. Однако люди серьезно не пострадали, как говорится, они отделались легким испугом.