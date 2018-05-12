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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Маршрутчик протаранил машину конкурента с пассажирами в Златуосте

Случайность это или злой умысел, выясняет полиция.

Инцидент произошел в пятницу, 11 мая, на улице Ленина в Златоусте. В социальных сетях о нем рассказали свидетели происшествия.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 31 врезался в «газель» № 20 прямо на остановке. Причем, в обеих машинах сидели пассажиры. Удар оказался щадящим. Железо у двух машин, конечно, покорежило. Однако люди серьезно не пострадали, как говорится, они отделались легким испугом.

Причины столкновения устанавливает полиция. По предварительной информации, водитель маршрутки № 31, которая и стала зачинщиком ДТП, находился в подвыпившем состоянии.

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