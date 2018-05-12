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10:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

В сети появились кадры с полыхающим зданием бывшего экскаваторного завода

Спасатели боролись с огнём около 2 часов.

Сегодня, 12 мая, в Воронеже произошёл крупный пожар на территории бывшего экскаваторного завода, расположенного на Московском проспекте.

Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило к спецслужбам в 3:12 ночи. На борьбу с огнём отправились более 10 экипажей спасателей. На тушение пожара у них ушло чуть больше двух часов — в 5:25 пламя было ликвидировано.

На кадрах с места событий видно, что огонь был немалой силы. Происшествие обошлось без человеческих жертв, однако пожар повредил здание на площади 300 кв. м.

Что стало причиной возгорания — пока не установлено. Эксперты проводят проверку.

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