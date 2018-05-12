В сети появились кадры с полыхающим зданием бывшего экскаваторного завода

Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило к спецслужбам в 3:12 ночи. На борьбу с огнём отправились более 10 экипажей спасателей. На тушение пожара у них ушло чуть больше двух часов — в 5:25 пламя было ликвидировано.