В сети появились кадры с полыхающим зданием бывшего экскаваторного завода
Спасатели боролись с огнём около 2 часов.
Спасатели боролись с огнём около 2 часов.
Сегодня, 12 мая, в Воронеже произошёл крупный пожар на территории бывшего экскаваторного завода, расположенного на Московском проспекте.
Как сообщают в
На кадрах с места событий видно, что огонь был немалой силы. Происшествие обошлось без человеческих жертв, однако пожар повредил здание на площади 300 кв. м.
Что стало причиной возгорания — пока не установлено. Эксперты проводят проверку.