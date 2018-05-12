В Уфе полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем

На днях сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили склад нелегального алкоголя в Демском районе города. 53-летний местный житель в частном доме организовал хранение и распространение контрафактной спиртосодержащей продукции, не имея на это никакой лицензии или других разрешительных документов. Всего полицейские обнаружили 450 пластиковых «полторашек» с алкоголем разных наименований.