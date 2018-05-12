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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем

Правоохранители изъяли почти тысячу литров контрафактной водки.

На днях сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили склад нелегального алкоголя в Демском районе города. 53-летний местный житель в частном доме организовал хранение и распространение контрафактной спиртосодержащей продукции, не имея на это никакой лицензии или других разрешительных документов. Всего полицейские обнаружили 450 пластиковых «полторашек» с алкоголем разных наименований.

— Нелегальный алкоголь изъяли. По факту незаконной розничной торговли спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. — Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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