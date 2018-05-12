В Татарстане на трассе столкнулись два грузовика: погиб один человек

Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель грузового автомобиля «Hino», двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение со следовавшим впереди автомобилем «КамАЗ».