Спасатели Татарстана нашли в реке труп рыбака
Мужчина ушел на рыбалку еще 2 мая и пропал.
Мужчина ушел на рыбалку еще 2 мая и пропал.
В пятницу, 11 мая, спасатели Татарстана продолжали поиски 55-летнего мужчины. Он ушел на рыбалку в Агрызе на реку Иж еще 2 мая и пропал.
Сотрудники МЧС обследовали место визуально, а также осматривали дно с помощью 4 метрового щупа и багра. Через несколько часов нашли труп пропавшего на воде мужчины. Он был в 10 метрах от его лодки и в трех метрах от берега. Труп передали сотрудникам полиции.
Кроме того, 11 мая поступило сообщение, что в Арском районе в деревне Малые Турнали на Казанке утонул 60-летний мужчина. Он ушел на рыбалку 10 мая. Утром на следующий день нашли в воде перевернутую лодку, принадлежащую, со слов очевидца, пропавшему мужчине. Спасатели обследовали акваторию Казанки на площади 500 «квадратов», обошли два километра береговой линии, но тело пропавшего мужчины не нашли.