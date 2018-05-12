Спасатели Татарстана нашли в реке труп рыбака

В пятницу, 11 мая, спасатели Татарстана продолжали поиски 55-летнего мужчины. Он ушел на рыбалку в Агрызе на реку Иж еще 2 мая и пропал.

Сотрудники МЧС обследовали место визуально, а также осматривали дно с помощью 4 метрового щупа и багра. Через несколько часов нашли труп пропавшего на воде мужчины. Он был в 10 метрах от его лодки и в трех метрах от берега. Труп передали сотрудникам полиции.