Под Выборгом петербуржец подорвался на военном снаряде
Отдых на природе закончился больницей для жителя Петербурга. Костёр в лесу Выборгского района Ленинградской области привёл в действие «спавший» боевой снаряд.
Отдых на природе закончился больницей для жителя Петербурга. Костёр в лесу Выборгского района Ленинградской области привёл в действие «спавший» боевой снаряд.
Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне днём двое горожан решили отдохнуть от суеты и отправились на прогулку в лес. Недалеко от посёлка Лейпясуо они развели костёр. Когда пламя разгорелось, прогремел взрыв: разорвался боеприпас времён Великой Отечественной войны.
23-летнего петербуржца с