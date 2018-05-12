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17:17 (мск), источник: Фонтанка

Под Выборгом петербуржец подорвался на военном снаряде

Отдых на природе закончился больницей для жителя Петербурга. Костёр в лесу Выборгского района Ленинградской области привёл в действие «спавший» боевой снаряд.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне днём двое горожан решили отдохнуть от суеты и отправились на прогулку в лес. Недалеко от посёлка Лейпясуо они развели костёр. Когда пламя разгорелось, прогремел взрыв: разорвался боеприпас времён Великой Отечественной войны.

23-летнего петербуржца с минно-взрывной раной туловища, повреждениями внутренних органов доставили в больницу. Его состояние медики оценили как тяжёлое. 23-летний приятель пострадавшего отделался испугом.

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