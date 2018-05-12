Под Выборгом петербуржец подорвался на военном снаряде

Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне днём двое горожан решили отдохнуть от суеты и отправились на прогулку в лес. Недалеко от посёлка Лейпясуо они развели костёр. Когда пламя разгорелось, прогремел взрыв: разорвался боеприпас времён Великой Отечественной войны.