Бизнесмена Арбузова отпустили на свободу
Бизнесмен был задержан более года назад по подозрению в уклонении от уплаты налогов — сумма неуплаченных налогов, по версии следствия, составляет 40 миллионов рублей.
Бизнесмен был задержан более года назад по подозрению в уклонении от уплаты налогов — сумма неуплаченных налогов, по версии следствия, составляет 40 миллионов рублей.
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу, сообщает портал TUT.by со ссылкой на собственные источники. Арбузов был задержан в апреле прошлого года: бизнесмен подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.
По делу Арбузова также проходят еще пять сотрудников компании. По информации следователей, сумма неуплаченных налогов составила 40 миллионов рублей.
По информации СМИ, Арбузов вышел на свободу накануне вечером. Мера пресечения изменена на личное поручительство — это значит, что несколько человек дали письменные обязательства, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет мешать расследованию уголовного дела и не будет заниматься преступной деятельностью.
До задержания Арбузов, по разным данным, входил в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси. Он возглавляет совет директоров Fenox Global Group, председательствует в совете директоров Fenox Venture Capital.