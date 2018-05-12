Бизнесмена Арбузова отпустили на свободу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу, сообщает портал TUT.by со ссылкой на собственные источники. Арбузов был задержан в апреле прошлого года: бизнесмен подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.

Читайте также Еще два человека задержаны по делу бизнесмена Арбузова

По делу Арбузова также проходят еще пять сотрудников компании. По информации следователей, сумма неуплаченных налогов составила 40 миллионов рублей.

По информации СМИ, Арбузов вышел на свободу накануне вечером. Мера пресечения изменена на личное поручительство — это значит, что несколько человек дали письменные обязательства, что Арбузов, находясь на свободе, не скроется от следствия и суда, не будет мешать расследованию уголовного дела и не будет заниматься преступной деятельностью.