При новом взрыве основания телебашни осколки повредили автомобили
УГМК пообещало выплатить автомобилистам компенсацию.
УГМК пообещало выплатить автомобилистам компенсацию.
В Екаеринбурге при очередном взрыве основания скандально известной недостроенной телебашни, осколки разбили лобовые стекла автомобилей, припаркованных неподалеку. Одному из них особенно не повезло — в стекле большая дыра, рядом — трещины. Более того, осколки разлетелись по ЖК «Артек», который находится рядом с башней.
— Руководство «Ледовой арены» полностью выплатить компенсацию ущерба владельцу автомобиля, — подчеркнули в УГМК — компании, которая занималась сносом башни для возведения спортивного сооружения на его месте.
В марте в Екатеринбурге взорвали самый высокий недострой России — его высота была более 220 метров. Многие уральцы считали башню неофициальным символом города и просили оставить ее, но в итоге ее