При новом взрыве основания телебашни осколки повредили автомобили

В Екаеринбурге при очередном взрыве основания скандально известной недостроенной телебашни, осколки разбили лобовые стекла автомобилей, припаркованных неподалеку. Одному из них особенно не повезло — в стекле большая дыра, рядом — трещины. Более того, осколки разлетелись по ЖК «Артек», который находится рядом с башней.

— Руководство «Ледовой арены» полностью выплатить компенсацию ущерба владельцу автомобиля, — подчеркнули в УГМК — компании, которая занималась сносом башни для возведения спортивного сооружения на его месте.