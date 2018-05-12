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21:11 (мск), источник: Комсомольская правда

При новом взрыве основания телебашни осколки повредили автомобили

УГМК пообещало выплатить автомобилистам компенсацию.

В Екаеринбурге при очередном взрыве основания скандально известной недостроенной телебашни, осколки разбили лобовые стекла автомобилей, припаркованных неподалеку. Одному из них особенно не повезло — в стекле большая дыра, рядом — трещины. Более того, осколки разлетелись по ЖК «Артек», который находится рядом с башней.

— Руководство «Ледовой арены» полностью выплатить компенсацию ущерба владельцу автомобиля, — подчеркнули в УГМК — компании, которая занималась сносом башни для возведения спортивного сооружения на его месте.

В марте в Екатеринбурге взорвали самый высокий недострой России — его высота была более 220 метров. Многие уральцы считали башню неофициальным символом города и просили оставить ее, но в итоге ее все-таки снесли.

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