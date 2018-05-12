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18:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция начала проверку по факту угроз главе ГЖИ НСО Евгению Пономареву

Новосибирские полицейские начали проверку по факту угроз, поступивших начальнику региональной государственной жилищной инспекции.

Источник: Reuters

Вот что сообщил «Вестям» руководитель областного ведомства Евгений Пономарев: «Получил угрозу: “Мы найдем и разберемся” и не придал этому значения должного, однако сегодня я получил непосредственный ущерб. Была попытка проникновения в объект недвижимости, в квартиру: были сломаны решетки, запирающие жалюзи».

Как заявил «Вестям» Евгений Пономарев, угрозы напрямую связаны с выполнением инспекцией её прямых обязанностей. Речь о проведении проверок в отношении ряда управляющих компаний по переходу на договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Проверяющие выявили грубые нарушения.

«В ходе проверок вскрываются факты многочисленных неплатежей за поставленные ресурсы, факты отсутствия договоров. Кому выгодно то, что сейчас происходит? Выгодно, прежде всего, недобросовестным управляющим компаниям, которые эти деньги всегда считали своими, которые запускали эти деньги на поддержание другого бизнеса, крутили. И они явно не заинтересованы в потере этого оборотного капитала», — рассказал глава ГЖИ НСО.

По словам начальника региональной жилищной инспекции, только за год одна из управляющих компаний не перечислила в русурсоснабжающую организацию почти 400 миллионов рублей.

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