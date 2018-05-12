Полиция начала проверку по факту угроз главе ГЖИ НСО Евгению Пономареву

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Вот что сообщил «Вестям» руководитель областного ведомства Евгений Пономарев: «Получил угрозу: “Мы найдем и разберемся” и не придал этому значения должного, однако сегодня я получил непосредственный ущерб. Была попытка проникновения в объект недвижимости, в квартиру: были сломаны решетки, запирающие жалюзи».

Как заявил «Вестям» Евгений Пономарев, угрозы напрямую связаны с выполнением инспекцией её прямых обязанностей. Речь о проведении проверок в отношении ряда управляющих компаний по переходу на договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Проверяющие выявили грубые нарушения.

«В ходе проверок вскрываются факты многочисленных неплатежей за поставленные ресурсы, факты отсутствия договоров. Кому выгодно то, что сейчас происходит? Выгодно, прежде всего, недобросовестным управляющим компаниям, которые эти деньги всегда считали своими, которые запускали эти деньги на поддержание другого бизнеса, крутили. И они явно не заинтересованы в потере этого оборотного капитала», — рассказал глава ГЖИ НСО.