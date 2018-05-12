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20:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Огромный провал образовался на футбольном поле одной из уфимских школ

В микрорайоне Колгуевский на территории уфимского лицея № 160 произошел обвал грунта. Под землю ушел участок футбольного поля.

Как сообщила администрация учреждения, грунт просел еще в зимний период. Поврежденный участок сейчас огражден, подрядчиком будут осуществлены восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств. Данный вопрос взят Администрацией Кировского района на контроль, сообщили в уфимской мэрии.

Напомним, новый лицей, открылся в октябре 2017 года. Уникальный масштабный проект тогда назвали одной их лучших школ республики. Здание на 550 мест построили практически за полтора года.

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