Огромный провал образовался на футбольном поле одной из уфимских школ

Как сообщила администрация учреждения, грунт просел еще в зимний период. Поврежденный участок сейчас огражден, подрядчиком будут осуществлены восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств. Данный вопрос взят Администрацией Кировского района на контроль, сообщили в уфимской мэрии.