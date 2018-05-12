Огромный провал образовался на футбольном поле одной из уфимских школ
В микрорайоне Колгуевский на территории уфимского лицея № 160 произошел обвал грунта. Под землю ушел участок футбольного поля.
В микрорайоне Колгуевский на территории уфимского лицея № 160 произошел обвал грунта. Под землю ушел участок футбольного поля.
Как сообщила администрация учреждения, грунт просел еще в зимний период. Поврежденный участок сейчас огражден, подрядчиком будут осуществлены восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств. Данный вопрос взят Администрацией Кировского района на контроль, сообщили в уфимской мэрии.
Напомним, новый лицей, открылся в октябре 2017 года. Уникальный масштабный проект тогда назвали одной их лучших школ республики. Здание на 550 мест построили практически за полтора года.