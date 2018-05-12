Машина врезалась в здание акимата в Актобе: в ДВД рассказали подробности
В полиции сообщили, что водитель авто, врезавшегося в здание акимата Актюбинской области, был пьян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В полиции сообщили, что водитель авто, врезавшегося в здание акимата Актюбинской области, был пьян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«12 мая примерно в 11:56 часов, на пульт 102 Центра оперативного управления ДВД поступило телефонное сообщение, о том, что автомашиной Nissan Patrol управляет нетрезвый водитель. Автопатрулем
Отмечается, что за рулем автомашины находился 53-летний житель Актобе, который ранее привлекался к административной ответственности, как семейный дебошир.
«По заключению наркологической экспертизы водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени», — отметили полиции.
По данному факту начато административное производство по статье 608 части 3 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а так же начато досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.
Ранее в социальных сетях появились фотографии очевидцев, на которых было видно, что автомобиль протаранил парадный вход областного акимата.