Машина врезалась в здание акимата в Актобе: в ДВД рассказали подробности

Источник: Tengrinews

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«12 мая примерно в 11:56 часов, на пульт 102 Центра оперативного управления ДВД поступило телефонное сообщение, о том, что автомашиной Nissan Patrol управляет нетрезвый водитель. Автопатрулем дорожно-патрульной полиции УВД Актобе, осуществляющим службу по охране общественной и дорожной безопасности, была замечена указанная автомашина, которая привлекла свое внимание агрессивным вождением. Водитель автомашины не подчинился законным требованиям сотрудников полиции прекратить движение, в результате чего совершил столкновение с фасадом здания областного акимата, повредив элементы конструкции дверного проема центрального входа», — говорится в информации ДВД.

Отмечается, что за рулем автомашины находился 53-летний житель Актобе, который ранее привлекался к административной ответственности, как семейный дебошир.

«По заключению наркологической экспертизы водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени», — отметили полиции.

По данному факту начато административное производство по статье 608 части 3 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а так же начато досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.