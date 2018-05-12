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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за пожара в многоэтажке в Жлобине эвакуировали 37 человек

Одна из рассматриваемых причин возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о пожаре поступило 11 мая около 20.30. Прибыв на место, спасатели установили, что открытым пламенем горела однокомнатная квартира на втором этаже девятиэтажки. Сотрудниками МЧС с верхних этажей дома были эвакуированы 37 человек, в том числе восемь детей. В результате пожара в квартире уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает МЧС.

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