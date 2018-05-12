Из-за пожара в многоэтажке в Жлобине эвакуировали 37 человек
Одна из рассматриваемых причин возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Одна из рассматриваемых причин возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Сообщение о пожаре поступило 11 мая около 20.30. Прибыв на место, спасатели установили, что открытым пламенем горела однокомнатная квартира на втором этаже девятиэтажки. Сотрудниками МЧС с верхних этажей дома были эвакуированы 37 человек, в том числе восемь детей. В результате пожара в квартире уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает МЧС.