В Омской области размыло дорогу, на которую потратили десятки миллионов рублей

Средства на строительство подъездного пути к селу Атирка были направлены по федеральной программе осенью прошлого года. К сроку сдачу дороги в эксплуатацию подрядчик — омское ООО «Панорама» — выполнило около 70% всех работ, но так и не смогло выполнить все взятые на себя обязательства. Заставить исполнить контракт дорожников не смогли даже штрафные санкции, после чего контракт расторгли.