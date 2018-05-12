Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во сколько обошелся РФ провал Самойловой на «Евровидении» - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
14:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области размыло дорогу, на которую потратили десятки миллионов рублей

Жители села Атирка Тарского района в соцсетях делятся фотографиями разрушенной паводком дороги — в прошлом году на строительство участка трассы протяженностью в 2,7 километра было выделено 55 миллионов рублей.

Средства на строительство подъездного пути к селу Атирка были направлены по федеральной программе осенью прошлого года. К сроку сдачу дороги в эксплуатацию подрядчик — омское ООО «Панорама» — выполнило около 70% всех работ, но так и не смогло выполнить все взятые на себя обязательства. Заставить исполнить контракт дорожников не смогли даже штрафные санкции, после чего контракт расторгли.

Весна показала, чем обернулась работа недобросовестных подрядчиков — асфальтобетонное покрытие в нескольких местах дало трещины, а дамба на речке Атирка обвалилась после того, как начался паводок.

Все новости региона
 В Омской области размыло дорогу, на которую потратили десятки миллионов руб
В Омской области ВАЗ насмерть сбил пешехода на обочине
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Фрегат ВМФ России следит за авианосцем США в Средиземном море
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России Сборная России по хоккею проведет очередной матч группового этапа чемпионата мира в Дании, в котором попытается исправиться за обидное поражение от чехов в овертайме
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь