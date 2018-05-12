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20:17 (мск), источник: Новый Калининград

Полицейские нашли второго 12-летнего школьника, пропавшего два дня назад

Мальчик гулял во дворе у друзей.

Сотрудники управления МВД России по городу Калининграду нашли пропавшего несовершеннолетнего Матвея В. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два дня назад 12-летний мальчик отправился в школу, но там он так и не появился.

Правоохранители опросили возможных свидетелей, очевидцев, ближайшее окружение ребенка, провели подворный обход микрорайона, где проживает несовершеннолетний, осмотрели заброшенные и строящиеся здания.

Позже стало известно, что мальчик отправился к друзьям в соседний двор, где его и обнаружили. На данный момент инспекторами по делам несовершеннолетних были проведена профилактическая беседа как и с родителями, так и ребёнком.

Напомним, 10 мая появилась информация о розыске двух школьников. Одного из них нашли накануне.

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