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14:54 (мск), источник: БЕЛТА

В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 11 мая около 19.30. Водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле Пежо, на перекрестке равнозначных дорог сбила 12-летнего ребенка, который ехал по проезжей части дороги на велосипеде. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

«С начала текущего года с участием несовершеннолетних на территории Минской области зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли, 27 — получили травмы», — проинформировали в ГАИ.

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