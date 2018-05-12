В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист

ДТП произошло 11 мая около 19.30. Водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле Пежо, на перекрестке равнозначных дорог сбила 12-летнего ребенка, который ехал по проезжей части дороги на велосипеде. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.