Примирения не было и не будет — мать избитого акимом школьника
В Акмолинском областном суде также сообщили, что примирения сторон не было. Суд ожидает результаты повторной экспертизы.
В Акмолинском областном суде также сообщили, что примирения сторон не было. Суд ожидает результаты повторной экспертизы.
Мама избитого
«Никакого примирения не было и не будет. Нам в суде предлагали помириться, но мы не согласились. В начале апреля к нам домой приходила группа депутатов и мама Жаната Омарова. Его самого не было. Извинялись за него и говорили, что нужно примириться. Сказали, что нам он ничем помочь не сможет, потому что остался без работы. Сам же Омаров даже не здоровается, когда видит нас», — рассказала Айгуль Бекжанова.
Она также сообщила о состоянии здоровья сына.
«Сейчас уже Диасу, конечно, лучше. С 10 мая ходит в школу. Но остаётся слабость. Он быстро утомляется, даже после самой несложной физической работы. Я уверена, что нанесённый здоровью сына вред далеко не легкий. И удары взрослого мужчины не проходят даром», — заключила мама пострадавшего мальчика.
В Акмолинском областном суде отметили: примирения сторон не было. Суд ожидает результаты повторной экспертизы, которая установит степень тяжести нанесённого школьнику вреда здоровью.
«19 апреля была назначена комиссионная экспертиза. Суд ожидает результаты, она готовится от 1 до 2 месяцев. На повторную экспертизу подала потерпевшая сторона, которая считает, что здоровью мальчика нанесён не легкий, а более тяжкий вред», — проинформировала руководитель
Таким образом, рассмотрение громкого дела приостановлено. Порядка пяти процессов, по информации
В ходе брифинга в СЦК на тему реализации программы «Рухани жангыру» аким Акмолинской области Малик Мурзалин, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что резонансное дело закрыто за примирением сторон.
Напомним, в феврале этого года жительница Акмолинской области заявила на странице в Facebook, что её 14-летнего сына избил аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров. 26 февраля аким Коргалжынского сельского округа Акмолинской области Жанат Омаров был уволен с занимаемой должности.