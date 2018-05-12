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15:24 (мск), источник: Publika.md

Эпидемиологическая ситуация в Бельцах ухудшается из-за проблем с вывозом мусора

Эпидемиологическая ситуация в Бельцах ухудшается. В местной мэрии так и не нашли выход из так называемой мусорной проблемы.

Источник: Publika.md

Санитарные врачи просят власти как можно скорее принять меры. Вопрос обсуждался на заседании антикризисной комиссии. Не обошлось без скандалов и обвинений в адрес беглого преступника Ренато Усатого.

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Администратор мусорного полигона сообщил, что Управление ремонта и строительства дорог не может оказывать услуги по вывозу мусора из-за отсутствия средств. Не помогло и недавнее повышение тарифа.

Представители Центра общественного здоровья Белць говорят, что по-летнему жаркая погода усугубляет эпидемиологическую ситуацию.

«В теплый и жаркий период, согласно санитарным нормам, вывозить мусор необходимо не реже раза в неделю. Пищевые отходы разлагаются и становятся источником инфекции», — cказал санитарный врач Ион Пироган.

Жителей Бельц эта ситуация очень беспокоит.

В понедельник антикризисная комиссия в Бельцах снова проведет заседание. Недавно глава управления ремонта и строительства дорог Юрий Хмарный сообщил, что подаст в отставку, так как у предприятия нет денег на горючее для мусороуборочных машин.

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