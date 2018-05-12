Эпидемиологическая ситуация в Бельцах ухудшается из-за проблем с вывозом мусора

Администратор мусорного полигона сообщил, что Управление ремонта и строительства дорог не может оказывать услуги по вывозу мусора из-за отсутствия средств. Не помогло и недавнее повышение тарифа.



Представители Центра общественного здоровья Белць говорят, что по-летнему жаркая погода усугубляет эпидемиологическую ситуацию.



«В теплый и жаркий период, согласно санитарным нормам, вывозить мусор необходимо не реже раза в неделю. Пищевые отходы разлагаются и становятся источником инфекции», — cказал санитарный врач Ион Пироган.



Жителей Бельц эта ситуация очень беспокоит.



В понедельник антикризисная комиссия в Бельцах снова проведет заседание. Недавно глава управления ремонта и строительства дорог Юрий Хмарный сообщил, что подаст в отставку, так как у предприятия нет денег на горючее для мусороуборочных машин.