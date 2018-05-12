Следствие отпустило под подписку о невыезде Исляма Малекова, который в шутку поднял нацгвардейца и пронес его несколько метров по вестибюлю станции метроhttps://t.co/s35nyhUHAO pic.twitter.com/v8Ib0oml78— Медиазона (@mediazzzona) 12 мая 2018 г.
Суд отпустил пассажира столичного метро, взявшего на руки сотрудника Росгвардии
Черемушкинский суд Москвы отказался поместить под домашний арест пассажира столичного метро Исляма Малекова, который поднял сотрудника Росгвардии на руки и пронес его по вестибюлю станции, сообщила РАПСИ