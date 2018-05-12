Суд отпустил пассажира столичного метро, взявшего на руки сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 12 мая — РАПСИ. «Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В ходе заседания прокурор ходатайство не поддержал», — пояснила Козаева.

В связи с этим Малекову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в Следственном комитете РФ.

В связи с этим Малекову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, 6 мая на станции метро Сухаревская столичного метрополитена Малеков обхватил со спины сотрудника Росгвардии, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и пронес его по вестибюлю. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), а молодому человеку предъявлено обвинение.