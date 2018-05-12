ДТП на севере Молдовы: один человек серьезно пострадал, виновник аварии скрылся

Инцидент произошел 12 мая примерно в 11 часов утра на трассе Бельцы-Глодяны: столкнулись две машины — «Mercedes» и «Жигули». В аварии пострадал один человек. Водитель «Жигулей» получила серьезные травмы, ее госпитализировали, сообщает publika.md.

Свидетели ДТП утверждают, что во всем виноват человек, который находился за рулем «Mercedes». Он скрылся с места происшествия. На место аварии прибыли спасатели и полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.