Летом на море в румынскую Констанцу из Кишинева можно будет летать самолетом
С 1 июля открывается новый маршрут, исключительно на время летних отпусков.
С 1 июля открывается новый маршрут, исключительно на время летних отпусков.
Хорошая новость для любителей путешествовать: с 1 июля авиакомпания Tarom начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Констанца — Кишинев, сообщает
Директор Международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, Богдан Артаджеа заявил, что планируется не менее трех перелетов в неделю, а этот маршрут будет действовать только во время летнего сезона. Цена билета пока не установлена.