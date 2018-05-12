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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Летом на море в румынскую Констанцу из Кишинева можно будет летать самолетом

С 1 июля открывается новый маршрут, исключительно на время летних отпусков.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая новость для любителей путешествовать: с 1 июля авиакомпания Tarom начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Констанца — Кишинев, сообщает mold-street.com.

Директор Международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, Богдан Артаджеа заявил, что планируется не менее трех перелетов в неделю, а этот маршрут будет действовать только во время летнего сезона. Цена билета пока не установлена.

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