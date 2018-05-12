Camry насмерть сбила женщину в Алматы

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы на улице Суюнбая, не доезжая улицы Богдана Хмельницкого, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев и водителя Toyota Camry, он ехал по Суюнбая в южном направлении, перед ним двигался внедорожник. В этот момент перед впереди идущей машиной начала перебегать дорогу женщина. Водитель Toyota не успел среагировать и на полном ходу сбил ее.