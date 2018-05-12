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16:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Camry насмерть сбила женщину в Алматы

Пожилая женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы на улице Суюнбая, не доезжая улицы Богдана Хмельницкого, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев и водителя Toyota Camry, он ехал по Суюнбая в южном направлении, перед ним двигался внедорожник. В этот момент перед впереди идущей машиной начала перебегать дорогу женщина. Водитель Toyota не успел среагировать и на полном ходу сбил ее.

Женщину, 1942 года рождения, госпитализировали с многочисленными переломами в критическом состоянии, она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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