Кыргызстанец по чужому паспорту пытался попасть в Казахстан

Как отмечается, 9 мая 2018 года на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» пограничники задержали гражданина Кыргызстана за попытку пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы по чужому паспорту.



Во время прохождения паспортного контроля гражданин КР М. Р., 1982 года рождения, предъявил чужой паспорт (ID-card), принадлежащий другому гражданину Кыргызстана. В ходе опроса выяснилось, что данный гражданин находится в списке, по которому ему запрещен въезд в Республику Казахстан.



После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.