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17:14 (мск), источник: Kazinform

Кыргызстанец по чужому паспорту пытался попасть в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кыргызстанец по чужому паспорту пытался попасть в Казахстан, передает ИА «Кабар» со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 9 мая 2018 года на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» пограничники задержали гражданина Кыргызстана за попытку пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы по чужому паспорту.

Во время прохождения паспортного контроля гражданин КР М. Р., 1982 года рождения, предъявил чужой паспорт (ID-card), принадлежащий другому гражданину Кыргызстана. В ходе опроса выяснилось, что данный гражданин находится в списке, по которому ему запрещен въезд в Республику Казахстан.

После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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