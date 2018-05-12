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18:13 (мск), источник: Интерфакс

В Подмосковье обстреляли ехавший на полигон «Ядрово» мусоровоз

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Неизвестные обстреляли мусорную фуру, ехавшую на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил в субботу «Интерфаксу» осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация об обстреле мусоровоза в районе полигона «Ядрово», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выстрелом из неустановленного оружия были повреждены стекла автомобиля, водитель получил легкое ранение предплечья, он уже отпущен из больницы. «Ведется поиск стрелявших», — добавил источник.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово».

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.

14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

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