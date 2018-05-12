В Подмосковье обстреляли ехавший на полигон «Ядрово» мусоровоз

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация об обстреле мусоровоза в районе полигона «Ядрово», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выстрелом из неустановленного оружия были повреждены стекла автомобиля, водитель получил легкое ранение предплечья, он уже отпущен из больницы. «Ведется поиск стрелявших», — добавил источник.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово».

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.