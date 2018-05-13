СК расследует смерть инженера-строителя при прокладке трубопровода под Воронежем
В Воронежской области молодой
В Воронежской области молодой
Страшный инцидент произошел 10 мая в Нововоронеже. О трагедии порталу 36on.ru сообщили знакомые погибшего, также о случившемся рассказали в паблике «Подслушано в Нововоронеже» очевидцы, озвучив некоторые подробности смертельного ЧП.
Так, в четверг, 10 мая, в Нововоронеже на улице Мира, в районе дома № 9 укладывали новый трубопровод, для чего здесь была вырыта глубокая траншея. Строительной бригадой руководил 34-летний воронежский инженер. По словам свидетелей, мужчина спустился в яму, чтобы проверить стыковку труб. Он находился на дне траншеи один, в то время как бригада поднялась наверх. Именно в этот момент на молодого человека обрушилась толща грунта, полностью засыпав его. Коллеги моментально бросились спасать пострадавшего, но, к сожалению, безуспешно — парня подняли из земли уже мертвым.
Сегодня, 12 мая, в Воронеже состоялись похороны молодого инженера.
Информацию о страшном ЧП подтвердили в областном управлении Следственного комитета, сотрудники которого сейчас расследуют обстоятельства трагедии, беседуют с очевидцами, опрашивают коллег и руководителей погибшего, чтобы восстановить полную картину случившегося. Не исключено, что трагедия случилась