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09:54 (мск), источник: 36on.ru

СК расследует смерть инженера-строителя при прокладке трубопровода под Воронежем

В Воронежской области молодой инженер-строитель трагически погиб при прокладке трубопровода — мужчину насмерть засыпало землей.

Страшный инцидент произошел 10 мая в Нововоронеже. О трагедии порталу 36on.ru сообщили знакомые погибшего, также о случившемся рассказали в паблике «Подслушано в Нововоронеже» очевидцы, озвучив некоторые подробности смертельного ЧП.

Так, в четверг, 10 мая, в Нововоронеже на улице Мира, в районе дома № 9 укладывали новый трубопровод, для чего здесь была вырыта глубокая траншея. Строительной бригадой руководил 34-летний воронежский инженер. По словам свидетелей, мужчина спустился в яму, чтобы проверить стыковку труб. Он находился на дне траншеи один, в то время как бригада поднялась наверх. Именно в этот момент на молодого человека обрушилась толща грунта, полностью засыпав его. Коллеги моментально бросились спасать пострадавшего, но, к сожалению, безуспешно — парня подняли из земли уже мертвым.

Сегодня, 12 мая, в Воронеже состоялись похороны молодого инженера.

Информацию о страшном ЧП подтвердили в областном управлении Следственного комитета, сотрудники которого сейчас расследуют обстоятельства трагедии, беседуют с очевидцами, опрашивают коллег и руководителей погибшего, чтобы восстановить полную картину случившегося. Не исключено, что трагедия случилась из-за нарушений требований безопасности при проведении земляных работ, в том числе из-за плохого укрепления земляных стен траншеи. Однако точная информация станет известна позже, после проверки следователей.

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