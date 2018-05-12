В Уральске арестован мужчина, расстрелявший родителей жены на глазах у сына

Судья Раушан Исмаилова поддержала ходатайство следователя и прокуратуры и постановила содержать 38-летнего жителя Аксая под стражей сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

«На процессе не рассматривался вопрос и виновности или невиновности моего подзащитного. Убийство и покушение на убийство имели место. Вопрос стоит об их квалификации», — отметил адвокат.

Напомним, 10 мая около 20 часов вечера в микрорайоне Строитель мужчина открыл стрельбу по родителям своей бывшей жены на глазах своего семилетнего сына. 60-летняя Галия Абдрахманова погибла на месте, 66-летний Раниль Абдрахманов был тяжело ранен. Как отметила дочь погибшей Надия Давлетшина, она знала, что у бывшего мужа имеется оружие и даже устно предупреждала об этом полицейских. Но они никаких действий по этому поводу не предприняли. 12 мая состоялись похороны Галии Абдрахмановой, Раниль Абдрахманов находится в реанимации городской многопрофильной больницы.