К Северо-западу Челябинска подступает природный пожар

Жители Челябинска наперебой обсуждают дымную пелену, затянувшую западную и северо-западную часть города.

По словам очевидцев, природный пожар подошел к окраинам. Сообщения о горящей траве поступали из района Паркового, садов «Вавиловец» и федеральной трассы М-5.

Основная полоса огня идет из соседнего Сосновского района, где горит трава. Очаги возгорания в других местах объясняют последствиями пикников — любители шашлыков на природе не до конца гасят разведенные костры или вываливают недогоревшие угли.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, ситуация находится на контроле, идет ликвидация пожаров.