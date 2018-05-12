К Северо-западу Челябинска подступает природный пожар
Пламя идет из Сосновского района, где полыхает трава.
Пламя идет из Сосновского района, где полыхает трава.
Жители Челябинска наперебой обсуждают дымную пелену, затянувшую западную и
По словам очевидцев, природный пожар подошел к окраинам. Сообщения о горящей траве поступали из района Паркового, садов «Вавиловец» и федеральной трассы М-5.
Основная полоса огня идет из соседнего Сосновского района, где горит трава. Очаги возгорания в других местах объясняют последствиями пикников — любители шашлыков на природе не до конца гасят разведенные костры или вываливают недогоревшие угли.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, ситуация находится на контроле, идет ликвидация пожаров.
По данным Главного управления лесами, в Челябинской области полыхает семь природных пожаров. Помимо борьбы с огнем, сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с жителями сельской местности и садоводами.