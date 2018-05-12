Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Этих слов ждала вся Украина»: сети обсуждают смелость "Интера"
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Макаров поделился новым снимком беременной Леры - СМИ
Михальчик о борьбе с болезнью: Становится агонией
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
19:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Массовое ДТП спровоцировало пробку на одной из оживленных улиц Алматы

Столкновение трех машин произошло на на пересечении улиц Навои и Торайгырова, передает inalmaty.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам очевидцев, водитель джипа не смог «зайти в поворот» и совершил столкновение с внедорожником и легковушкой. Не исключено, что маневр водителя не удался из-за сильного ливня.

В аварии никто не пострадал. После ДТП по улице Навои образовалась большая пробка.

Все новости региона
Бомжи-геи из Караганды разозлили пользователей сети (ФОТО)
У Дональда Трампа появится возможность выйти из договора о РСМД
Чем недовольны ректоры лучших вузов страны
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
В Тбилиси требуют отставки премьера после проверки ночных клубов
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Фрегат ВМФ РФ установил наблюдение за авианосцем США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона ЧМ Еще перед стартом в белорусской команде не скрывали, что встреча с австрийцами станет одной ключевых на турнире
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь