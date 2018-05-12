Массовое ДТП спровоцировало пробку на одной из оживленных улиц Алматы
Столкновение трех машин произошло на на пересечении улиц Навои и Торайгырова, передает inalmaty.kz.
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Столкновение трех машин произошло на на пересечении улиц Навои и Торайгырова, передает inalmaty.kz.
По словам очевидцев, водитель джипа не смог «зайти в поворот» и совершил столкновение с внедорожником и легковушкой. Не исключено, что маневр водителя не удался
В аварии никто не пострадал. После ДТП по улице Навои образовалась большая пробка.