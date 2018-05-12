На перекрестке в Алматы дерево рухнуло на автомобиль
Несколько часов в городе продолжается сильный ливень.
Несколько часов в городе продолжается сильный ливень.
Вечером в субботу, 12 мая, в Алматы на легковой автомобиль рухнуло дерево, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ЧП произошло на пересечении улиц Маркова и Тимирязева. Автомобиль Toyota Camry двигался в восточном направлении. По словам водителя, он подъехал к перекрестку, загорелся красный свет, водитель затормозил. Он услышал громкий треск, и в этот момент на его машину рухнуло дерево.
Когда водитель оправился от шока, он пошел осмотреть дерево. Оно оказалось очень старым, уже без одной ветки. Оставшиеся две ветки не выдержали ливня.
На место вызвали сотрудников ЧС, поскольку ветки натянули троллейбусные провода.
Дерево перекрыло два ряда в восточном направлении, образовалась пробка.
В Алматы уже несколько часов идет сильный дождь.