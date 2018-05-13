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15:47 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем поезд насмерть сбил женщину, переходившую рельсы около станции

В Воронежской области на железной дороге произошло очередное трагическое ЧП со смертельным исходом — жертвой происшествия оказалась женщина.

Источник: Reuters

Инцидент произошел днем в субботу, 12 мая, на железнодорожном перегоне в Кантемировском районе, сообщили в Юго-Восточном линейном управлении транспортной полиции. Чуть позже 15 часов рядом со станцией Митрофановка пассажирский состав насмерть сбил женщину.

Уже установлено, что несчастная пыталась перебежать через рельсы перед несущимся поездом. Свидетелями происшествия оказались сестра и брат погибшей — трагедия случилась у них на глазах. Мужчина успел оттолкнуть одну из сестер от приближающегося состава, однако вторая женщина попала под колеса поезда.

Травмы, которые получила несчастная, оказались несовместимы с жизнью — женщина скончалась на месте. Уже установлено, что погибшая была местной жительницей, ей было 64 года.

Сейчас транспортная полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента, затем материалы проверки будут переданы следователям.

Отметим, что подобные ЧП на железной дороге в Воронежском регионе происходят достаточно редко, однако почти всегда заканчиваются смертельными исходами. Так, в конце февраля на окраине Воронежа, между станциями Сомово и Дубовка, поезд сбил молодого человека, сидевшего на рельсах и игнорировавшего отчаянные сигналы машинистов. Ранее два смертельных ЧП произошли в течение одного дня, 13 октября: сначала на перегоне Воронеж — Курский грузовой состав насмерть сбил 26-летнего парня, шедшего в наушниках вдоль рельсов и не слышавшего сигнала, затем на перегоне около Минской под поезд попал 33-летний мужчина.

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