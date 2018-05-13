Под Воронежем поезд насмерть сбил женщину, переходившую рельсы около станции

Источник: Reuters

Инцидент произошел днем в субботу, 12 мая, на железнодорожном перегоне в Кантемировском районе, сообщили в Юго-Восточном линейном управлении транспортной полиции. Чуть позже 15 часов рядом со станцией Митрофановка пассажирский состав насмерть сбил женщину.

Уже установлено, что несчастная пыталась перебежать через рельсы перед несущимся поездом. Свидетелями происшествия оказались сестра и брат погибшей — трагедия случилась у них на глазах. Мужчина успел оттолкнуть одну из сестер от приближающегося состава, однако вторая женщина попала под колеса поезда.

Травмы, которые получила несчастная, оказались несовместимы с жизнью — женщина скончалась на месте. Уже установлено, что погибшая была местной жительницей, ей было 64 года.

Сейчас транспортная полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента, затем материалы проверки будут переданы следователям.